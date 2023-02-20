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НовостиОбщество20 февраля 2023 4:24

Более 30 семей Ямальского района переедут весной в новые квартиры

Об этом сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский
Марина Прохорова
Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Предстоящей весной в Яр-Сале пройдет масштабное новоселье. По словам главы Ямальского района Андрея Кугаевского, счастливыми обладателями новых квартир станут 36 семей. Они переедут в многоэтажку по улице Худи Сэроко, 41А.

- Благоустроенная территория, детская и спортивная площадки, а также выделенная зона автомобильной парковки, - сообщил управленец.

До конца 2023 года в муниципалитете планируют достроить еще 146 квартир для переселенцев. А в следующем году завершится строительство еще четырех домов, в которые переедут более 200 семей из аварийного фонда. Кроме того, еще четыре дома находятся на стадии проектирования.

- По мере возможности будем стараться наращивать темпы строительства, но никак не сбавлять, - подчеркнул управленец.

Ранее Андрей Кугаевский говорил о том, что в 2023 году сразу 220 семей Ямальского района переедут из авариек в благоустроенные квартиры.