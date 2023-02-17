В Красноселькупском районе сотрудник агрофирмы случайно застрелил человека вместо оленя

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Красноселькупском районе возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего сотрудника агрофирмы, который случайно застрелил человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Трагедия произошла 16 февраля 2023 года в 80 километрах от села Толька. В тот день мужчине было поручено произвести отстрел ослабевших домашних оленей. Приступив к работе, он проявил грубую халатность, из-за чего погиб местный житель.

- Проявив преступную небрежность, подозреваемый произвел выстрел из карабина в сторону. Пуля угодила в грудь мужчине 1992 года рождения, он скончался на месте происшествия, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Мужчина обвиняется по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске полицейский застрелил напавшего на него пациента диспансера.