2018-12-09T08:11:14+03:00
Происшествия

В Ноябрьске полицейский застрелил напавшего на него пациента диспансера

Установлено, что табельное оружие применялось правомерно
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ноябрьске полицейский застрелил напавшего на него пациента диспансераВ Ноябрьске полицейский застрелил напавшего на него пациента диспансераФото: Татьяна Коркина
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В Ноябрьске проводится проверка по факту применения табельного оружия в одном из городских междучреждений. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, вчера, 8 декабря, в дежурную часть поступило сообщение: двое пьяных больных стационара ведут себя агрессивно и провоцируют конфликт.

На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции. Во время пресечения нарушения общественного порядка и разбирательства два правонарушителя напали на полицейского, причинили ему телесные повреждения и попытались завладеть его табельным оружием. Чтобы пресечь попытку нападения, полицейский, в соответствии с законом «О полиции» применил табельное оружие. От полученного ранения один из нападавших скончался на месте происшествия. Личности злоумышленников уже установлены, ими оказались двое ранее судимых местных жителей.

Во время предварительной проверки установлено, что табельное оружие применялось правомерно. Сейчас проводится дальнейшая проверка на установление всех обстоятельств произошедшего.

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