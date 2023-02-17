Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На участке зимника Аксарка - Салемал понизили грузоподъемность. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«На участке Аксарка - Салемал понизили грузоподъемность. Движение открыто для полноприводных транспортных средств массой до 5 тонн», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что вчера, 16 февраля, движение по зимнику Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале было закрыто из-за неблагоприятных погодных условий.

Получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.