Движение по зимнику Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале закрыто из-за непогоды

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Из-за разбушевавшегося ветра на Ямале закрыли зимник Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Зимник Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале закрыт из-за неблагоприятных погодных условий», - говорится на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.

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