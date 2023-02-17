Семьям надымских военнослужащих вручили благодарности по просьбе командира части

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских встретился с семьями солдат, проходящих службу в зоне спецоперации, и передал им благодарности от имени командира воинской части.

- С просьбой выразить благодарность семьям за воспитание таких мужчин обратился командир одной из воинских частей, где служат наши земляки. Был рад встрече с родными сразу двоих надымчан, чтобы отметить их заслуги и сказать искреннее спасибо за воспитание героев, - прокомментировал управленец.

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Также Дмитрий Жаромских отметил, что защитники Родины - настоящие патриоты и герои, достойный уважения.

Семьи бойцов получили памятные подарки с символикой города и района, а также благодарность главы.

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что жителя Надымского района Романа Эрдмана, погибшего в спецоперации, посмертно наградили Орденом Мужества. Награду вручили его матери, сестре и невесте.