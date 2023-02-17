В Ноябрьске водитель иномарки выехал на встречку и столкнулся с автобусом

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 16 февраля в районе дома №45/1 по улице Магистральная в Ноябрьске.

- В 19:05 вечера водитель автомобиля «Hyundai» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом марки «Higer». В результате водитель «Hyundai» получил травмы, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

На снимках, предоставленных сотрудниками ГИБДД, видно, что передняя часть машины сильно повреждена, особенно досталось левой половине, где сидел водитель.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 14 ДТП, а с начала года - 770, в которых 2 человека погибли и 37 получили травмы, в том числе 3 ребенка.

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