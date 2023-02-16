Ноябрянин лишился почти полмиллиона рублей, поверив, что на его имя хотят взять кредит Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратился местный житель 1952 года рождения, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил, что некто хочет взять кредит на его имя и выполнил все указания злоумышленников.

- Звонивший представился сотрудником отдела безопасности банка и сообщил, что неизвестные лица пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы не допустить этого, мужчине необходимо самостоятельно оформить кредит, снять деньги и перевести указанную сумму на предоставленный счет, - прокомментировали в ведомстве.

Следуя инструкции звонившего, потерпевший совершил несколько банковских операций и лишился 490 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что житель Тазовского обвинил друга в краже денег, чтобы не рассказывать сестре, что потратил их на алкоголь.