Ноябрянин лишился почти полмиллиона рублей, поверив, что на его имя хотят взять кредит
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В полицию Ноябрьска обратился местный житель 1952 года рождения, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил, что некто хочет взять кредит на его имя и выполнил все указания злоумышленников.
- Звонивший представился сотрудником отдела безопасности банка и сообщил, что неизвестные лица пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы не допустить этого, мужчине необходимо самостоятельно оформить кредит, снять деньги и перевести указанную сумму на предоставленный счет, - прокомментировали в ведомстве.
Следуя инструкции звонившего, потерпевший совершил несколько банковских операций и лишился 490 тысяч рублей.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».
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