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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 11:51

Ноябрянин лишился почти полмиллиона рублей, поверив, что на его имя хотят взять кредит

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Ноябрянин лишился почти полмиллиона рублей, поверив, что на его имя хотят взять кредит

Ноябрянин лишился почти полмиллиона рублей, поверив, что на его имя хотят взять кредит

Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратился местный житель 1952 года рождения, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил, что некто хочет взять кредит на его имя и выполнил все указания злоумышленников.

- Звонивший представился сотрудником отдела безопасности банка и сообщил, что неизвестные лица пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы не допустить этого, мужчине необходимо самостоятельно оформить кредит, снять деньги и перевести указанную сумму на предоставленный счет, - прокомментировали в ведомстве.

Следуя инструкции звонившего, потерпевший совершил несколько банковских операций и лишился 490 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что житель Тазовского обвинил друга в краже денег, чтобы не рассказывать сестре, что потратил их на алкоголь.