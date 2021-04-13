Тазовчанин обвинил друга в краже денег, чтобы не рассказывать сестре, что потратил их на алкоголь Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в ложном доносе о совершении преступления.

- По данным следствия, в ноябре 2020 года подозреваемый вместе с другом организовали продолжительное застолье, но так как денег на покупку спиртного у них не было, мужчина обратился к своей сестре с просьбой дать ему определенную сумму на хозяйственные нужды. В течение нескольких дней он обращался к родственнице с аналогичными просьбами, каждый раз придумывая новые предлоги. В общей сложности женщина передала брату 41 тысячу рублей, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Не желая признаваться родственнице в истинных тратах, мужчина обратился в полицию с заявлением на своего приятеля. Якобы тот обманом перевел с его банковского счета на свой 41 тысячу рублей.

Позже было установлено, что никакого преступления не совершалось. Расследование уголовного дела в отношении обвиняемого продолжается.