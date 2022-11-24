На ямальских зимниках появятся пункты КПП с обогревом и видеокамеры

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Ямальские зимники обустроят по новому стандарту. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, дорожники увеличат число выездов техники, занимающейся расчисткой снега, ремонтом и обработкой противогололедными материалами опасных участков.

Также на региональных зимниках установят девять новых контрольно-пропускных пунктов с помещением для обогрева и ожидания. Их оборудуют камерами видеонаблюдения с возможностью считывания автомобильных номеров.

- Видеонаблюдение позволит улучшить качество учета транспорта, исключит человеческий фактор при регистрации въезжающих и выезжающих машин, даст более точную информацию о времени выезда и нахождении транспортного средства на зимнике,- сказал заместитель директора окружной дорожной дирекции Александр Симонов.

Кроме того, планируется установить электрические шлагбаумы. Они позволят предотвратить выезд автомобилей на закрытые зимники.

В «традиционных» местах стоянок установят баки для сбора мусора, а в неблагоприятную погоду будет дежурить техника с целью обнаружения застрявших машин.

Напоминаем, что в этом сезоне в округе обустроят 13 зимников: 10 муниципальных и 3 региональных.