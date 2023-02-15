В Губкинском с учениками коррекционной школы будет работать робот-терапевт

Фото: администрация Губкинского

Теперь с учениками губкинской коррекционной школы будет работать робот-терапевт по имени Дюша. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- При поддержке губернатора Дмитрия Артюхова в школе появился современный помощник для детей с особенностями здоровья. Робота зовут Дюша, он максимально дружелюбный, - прокомментировали в мэрии.

Дюша обучает ребят базовым навыкам общения, помогает повысить уровень внимания и вовлеченности, а также снижает степень тревожности.

- Самое главное, такой помощник не вызовет у ребятишек страха при взаимодействии, - отметил глава города Андрей Гаранин.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги для подростков с особенностями здоровья откроют школу самостоятельной жизни. Занятия начнутся в ближайшее время.