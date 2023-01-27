Фото: департамент соцзащиты населения Ямала

В Лабытнанги для подростков с особенностями здоровья откроют школу самостоятельной жизни. Как сообщили в региональном департаменте соцзащиты населения, первые занятия начнутся в середине февраля. На данный момент уже набрана группа из десяти ребят, сейчас они проходят профориентационное тестирование.

- Их обучат основам кожевенного ремесла, кулинарии и растениеводства. Помогать в проведении уроков и мастер-классов будут «серебряные» волонтеры, - прокомментировали в ведомстве.

Предполагается, что благодаря полученным навыкам ребята смогут открыть собственное дело и определиться с профессией. Для этого с родителями и детьми проведут тренинговые занятия, консультации.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Красноселькупе психологи центра «Милосердие» используют уникальную методику по улучшению памяти.