Ко Дню защитника Отечества на Ямале запустили марафон в поддержку участников спецоперации

Фото: Народный фронт на Ямале

В преддверии Дня защитника Отечества на Ямале запустили масштабный сбор средств для бойцов спецоперации, который пройдет в рамках проекта «Народный фронт. Все для Победы!». 23 февраля с 7:00 до 13:00 на телеканале «Ямал» состоится шестичасовой марафон.

На собранные средства закупят комплекты для воинских подразделений, квадрокоптеры, тактические аптечки и многое другое, необходимое солдатам.

Внести свой вклад северяне могут уже сейчас. Для этого достаточно отсканировать региональный QR-код, который опубликован во всех каналах «Народного фронта» в соцсетях.

Кроме того, ямальцы могут помочь бойцам, передав им на передовую необходимые вещи через региональное отделение. Оно расположено по адресу: г. Салехард, ул. Подшибякина, 25А кабинеты №9 и 46.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в магазинах Надымского района появились корзины для сбора помощи бойцам спецоперации. Положить в них необходимый товар могут все желающие.