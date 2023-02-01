В магазинах Надымского района появились корзины для сбора помощи бойцам спецоперации

Фото: администрация Надымского района

Надымские предприниматели продолжают присоединяться к акции #СвоихНеБросаем. Так, владелица магазинов «Империя Вкусов» в Надыме и Пангодах Мария Сытникова организовала в них уголки для сбора гуманитарной помощи мобилизованным ямальцам.

В специальные корзины, установленные в торговых точках, все желающие могут положить нескоропортящиеся продукты, предметы личной гигиены, лекарства, а также теплые вещи.

Решение установить корзины появилась в связи с тем, что не у всех северян есть возможность отнести помощь в штаб #МыВместе: кому-то не хватает времени, кто-то не знает, чем лучше помочь, а кто-то предпочитает вносить вклад понемногу, небольшими партиями, которые удобней оставить в месте приобретения.

Фото: администрация Надымского района

Предприниматель лично собирает и сортирует приносимые в магазин вещи, а затем передает их волонтерам.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что жители Надыма передали бойцам спецоперации машину и квадрокоптер.