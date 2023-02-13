Молодой специалист Новоуренгойской ЦГБ спасла жизнь пациентке, вовремя выявив у нее рак

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Специалист Новоуренгойской ЦГБ Алина Поплавская спасла жизнь пациентке, вовремя выявив опасное заболевание. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, участковый терапевт безошибочно определила злокачественное новообразование на ранней стадии.

- Доктор убедила обследоваться 58-летнюю пациентку, никогда прежде не проходившую диспансеризацию. Маммография выявила рак I стадии. Все закончилось хорошо только благодаря своевременной диагностике, - прокомментировали в больнице.

На данный момент женщине проведена радикальная секторальная резекция, метастазы не обнаружены. Она находится под наблюдением онкологов.

Отметим, что Алина Леонидовна - молодой специалист. Тюменский государственный медуниверситет девушка окончила в 2022 году, а на ее счету уже есть спасенная жизнь.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что врачи Новоуренгойской ЦГБ подарили втору жизнь человеку, упавшему с 12-метровой высоты.