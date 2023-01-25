Врачи Новоуренгойской ЦГБ подарили втору жизнь ямальцу, упавшему с 12-метровой высоты

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Врачи Новоуренгойской ЦГБ буквально подарили втору жизнь ямальцу, упавшему с 12-метровой высоты. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, у мужчины были диагностированы переломы тазовой кости и грудных позвонков, а также ушибы головы и внутренних органов. Последнее вызвало у пациента травматический шок, внутримозговую гематому и гематому в области правого надпочечника.

За жизнь 53-летнего северянина боролись Игорь Ходунов, Артем Ипполитов, Андрей Авлошенко и Сергей Лазарев. Сначала врачи установили на таз аппарат внешней фиксации, предназначенный для закрепления костей при множественных переломах. На вторым этапе одновременно было выполнено несколько операций: сложная реконструктивная - на локтевом суставе и остеосинтез таза.

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Это методика сращивания костей, при которой отломки сопоставляются, надежно фиксируются и удерживаются с помощью специальных конструкций. Врач при этом должен анатомически точно соединить фрагменты поврежденных костей.

В итоге операция прошла успешно, сейчас мужчина проходит лечение и реабилитацию в травматологическом отделении. При соблюдении всех рекомендаций он сможет приступить к работе уже через несколько месяцев.