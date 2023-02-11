В Ноябрьске врачи достали из желудка трехлетнего ребенка стеклянный шарик

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Эндоскописты Ноябрьской ЦГБ достали из желудка трехлетнего ребенка стеклянный шарик. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, малыша доставили в приемное отделение минувшим вечером. Взрослые заподозрили, что он мог проглотить инородный предмет, и оказались правы.

- В экстренном порядке врачи провели маленькому пациентов рентгенографию органов грудной клетки и брюшной полости, которые показали стеклянный шарик диаметром 2 сантиметра, - прокомментировали в больнице.

Далее ребенка госпитализировали, после чего за дело взялись специалисты. Выполнив эндоскопическое исследование, врач Дмитрий Топилин обнаружил предмет и извлек его из желудка. После операции ребенок находился под наблюдением хирургов, его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое врачи спасли жизнь двухлетней девочке, проглотившей детали магнитной игрушки.