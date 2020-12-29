Развивающая игрушка-конструктор неокуб могла стать причиной смерти двухлетней малышки из Нового Уренгоя. Девочка проглотила четыре шарика-магнита, из-за возникла опасность для жизни.Крошка поступила в хирургическое отделение Новоуренгойской центральной городской больницы с жалобами на боли в животе. При опросе мама предположила, что ребенок мог что-то проглотить. Переживания женщины подтвердил снимок рентгена: в кишечнике маленькой пациентки врачи обнаружили четыре шарика. Мама поняла, что это детали неокуба – игрушки-конструктора, состоящей из одинаковых по размеру шарообразных магнитов.Врачи наблюдали девочку пять дней, но на шестой решили делать операцию. К этому времени диагностические исследования показали, что шарики прошли в тонкую кишку, магниты могли порвать стенки кишки.За операцию, первую такого рода в Новом Уренгое, взялась детский хирург Ольга Безрукова, ассистировал ей Сергей Почалкин. Магниты извлекли за 55 минут. Операция прошла успешно, сейчас малышка в безопасности, идет на поправку и уже готовится к выписке.Дополним, если в Новом Уренгое врачи впервые вынимали магнитные детали из живота ребенка, то врачам из Ноябрьска в марте 2020-го уже приходилось сталкиваться с подобной проблемой. Тогда жертвой развивающей игрушки стал четырехлетний малыш из Губкинского. Его доставили в Ноябрьскую больницу, где хирурги вынули из желудка малыша 20 магнитных шариков.Неодимовые магниты из сплава редкоземельного металла неодима, железа и бора в широкой продаже появились в 2000-х годах. Эти магниты (диаметром 5 мм) в 10-20 раз сильнее обычных и при малых размерах обладают очень большой силой сцепления. Медики в голос просят родителей оградить своих детей от этой опасной игрушки.