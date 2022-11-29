Эксперты завершили разработку концепции музея лагпункта 501-й стройки

Фото: пресс-служба губернатора

Завершилась разработка концепции музея лагерного пункта №76 501-й стройки у разъезда «Глухариный». Как сообщили в пресс-службе губернатора, это будет экспозиционно-выставочное пространство с воссозданной атмосферой типового лагеря. Для этого необходимо восстановить сохранившиеся здания и сооружения.

- 501-я стройка оставила достаточно глубокий отпечаток в истории Ямала и нашей страны. Мне кажется, его воссоздание поможет людям прочувствовать, в какой атмосфере жили и трудились заключенные, - рассказал директор департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов.

Работы над созданием музея продлятся до 2024 годы. Летом на место выезжали строительные бригады и волонтеры, чтобы очистить территорию от мусора. Кроме того, были отремонтированы и восстановлены лицевая часть лагеря, две сторожевые вышки, пожарный щит, доска показателей и еще ряд элементов.

В 2023 году планируются восстановить забор по периметру с тремя рядами колючей проволоки, частокол вокруг штрафного изолятора, а также благоустроить территорию: деревянные пешеходные дорожки и лестницу на спуске к реке.

Сейчас специалисты строительного департамента занимаются сбором исходных данных для последующей разработки проектно-сметной документации по восстановлению пяти зданий и сооружений, которые находятся в лагпункте.