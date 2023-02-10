Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался историей о покосившемся доме в Салехарде

Фото: информационный центр СК России

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался историей о покосившемся доме в Салехарде. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Напоминаем, что известность двухэтажка получила несколько дней назад, 7 февраля, когда местный житель выложил ее фото в соцсети. Тогда горожане массово возмутились увиденным и потребовали от властей немедленно принять меры. Однако в администрации сообщили, что срок расселения жильцов установлен лишь на 2025 год.

- Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Андрею Егорову представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях и о принятом по результатам процессуальной проверки решении, - прокомментировали в ведомстве.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.