В Салехарде многоквартирный дом уходит под землю вместе с живущими в нем людьми

Фото: соцсети

Не так давно губернатор Дмитрий Артюхов сообщил о том, что за два года более шести тысяч семей переедут из авариек в новостройки.

- По всему округу строим рекордное количество многоквартирных домов и целые микрорайоны. Уже на подходе «Славянский» в Новом Уренгое, следом - «Обдорский» в Салехарде, «Южный» в Тарко-Сале и «Солнечный» в Тазовском, - сказал глава региона.

На первый взгляд новость довольно радостная, однако не все северяне восприняли ее на ура. Дело в том, что два года - срок довольно большой, а некоторые дома, в которых все еще живут люди, буквально разваливаются на глазах.

Один из таких многоквартирников находится в окружной столице по улице Геологов, 22. Глядя на здание, кажется, что оно вот-вот рухнет - настолько сильный у него крен.

- Подскажите, пожалуйста, сколько еще дом №22 по улице Геологов будут уходить под землю!? Сложившаяся ситуация катастрофически опасная для его жильцов, он в любую секунду может сложиться! Думаю, весной мы или потонем прямо сидя на диване, или будем экстренно эвакуироваться, так как все трещит уже не на шутку, - жалуется в соцсетях местный житель.

В качестве доказательств северянин прикрепил фото, на котором видно здорово наклонившуюся двухэтажку. При этом во многих окнах горит свет, а это значит, что в деревяшке живет достаточно народа и, в случае самого неблагоприятного исхода, все они могут оказаться под завалами.

Фото: соцсети

В комментариях к посту салехардцы массово возмутились увиденным и посоветовали жильцам, не медля ни секунды, обращаться в прокуратуру, а иначе здание просто подопрут рейками и забудут.

Кстати, по словам автора, два года назад для осмотра дома приезжали специалисты. Чтобы определить уровень разрушения, они установили маячки, с тех пор их никто не видел.

- В течении двух лет никто так и не вернулся, маячки уже ушли в стену. Просто очередная показуха, - подытожил северянин.

За комментарием корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» обратился в городскую администрацию, однако получить его не удалось - на звонок никто не ответил.

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