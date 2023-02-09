Молоко и масло ямальского предприятия отметили золотым знаком качества

Фото: департамент АПК ЯНАО

Продукция ямальского предприятия ООО «ВАА-Агро» получила высокую оценку на конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». Об этом сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса.

Золотыми знаками качества отметили сладко-сливочное масло и питьевое пастеризованное молоко жирностью 3,5 - 4%.

Кстати, «ВАА-Агро» - единственный производитель молочной продукции в окружной столице. Ежедневно оно перерабатывает более тонны свежего молока, которое привозят с фермы Приуральского района.

Кроме молока и масла предприятие изготавливает кефир, йогурт, творог и сливки.

Вся продукция проходит щадящую пастеризацию, при этом сохраняя полезные свойства. Именно поэтому она поставляется в детсады, школы и больницы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что «Салехардский комбинат» получил «золото» в престижном международном конкурсе. В нем участвовали более 130 предприятий.