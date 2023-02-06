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Уроженец Шурышкарского района Федор Елескин погиб в спецоперации на Украине. Трагическую новость подтвердили в администрации муниципалитета.

«В Шурышкарский район пришло печальное известие. В ходе проведения специальной военной операции погиб наш земляк Федор Елескин. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Скорбим вместе с вами», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

По словам близких мужчины, Федор был в ряде добровольцев, защищать Донбасс он отправился в октябре 2022 года. Предстоящей весной родственники ждали мужчину домой, в Салехард, но он погиб 19 января.

Похоронить бойца планируют в окружной столице.

Напоминаем, что ранее в спецоперации погиб еще один уроженец Шурышкарского района - Артем Пичугин. Молодому человеку был 21 год.