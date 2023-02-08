Известный аккордеонист Сергей Осокин провел мастер-класс для юных музыкантов из Лабытнанги

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги воспитанники детской школы искусств приняли участие в мастер-классе от Сергея Осокина - аккордеониста, доцента МГИМ им. А.М. Шнитке, обладателья гран-при всероссийских и международных конкурсов и прочее. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Сергей Викторович провел мастер-класс для обучающихся по классу баяна и аккордеона. Встреча юных музыкантов и преподавателей с одним из лучших музыкантов современности - бесценный опыт, - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Лабытнанги

Отметим, что такая возможность - научиться новому - лабытнангским детям предоставляется в рамках национального проекта «Культура».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги и Харпе отремонтируют детские школы искусств.