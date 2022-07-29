В Лабытнанги и Харпе отремонтируют детские школы искусств

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги продолжается капремонт Детской школы искусств. По словам главы города Марины Тресковой, он предполагает полное обновление: замену окон, инженерных сетей и мебели, новое оформление актового зала, холлов и классов.

- В следующем году Лабытнанги будет отмечать 155-летие. И в юбилейный для города год по сути новая Детская школа искусств вновь откроет двери для своих воспитанников. Уверена, что ребята, педагоги и родители оценят созданные условия, - сказала градоначальница.

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

На время ремонта занятия для детей будут проходить на базе бывшего детского сада «Теремок».

- Одновременно готовим документы для ремонта Детской школы искусств в Харпе. Как будут выглядеть помещения и что необходимо для создания современной творческой среды мы уже понимаем - дизайн-проект готов, - добавила Марина Тресова.