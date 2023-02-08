Жители Салехарда предложили порядка ста идей по озеленению дворов Фото: Вера Зенина

Список салехардских дворов, которые озеленят в 2023 году, будет сформирован к 1 июня. Об этом сообщили в городской администрации.

«Порядка ста идей поступило от жителей города по озеленению салехардских дворов. Тема активно обсуждалась на портале «Живем на севере» в течение двух месяцев. Самыми популярными вариантами стали дворы в микрорайоне Ямальский, да и вообще вся улица Зои Космодемьянской», - написали власти на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент все идеи по озеленению города переданы профильному управлению и будут обсуждаться с управляющими компаниями.

Отметим, что озеленение планируется провести в рамках экологических акций.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде подвели итоги второго этапа расчистки береговой линии реки Полуй. Всего с начала июня 2022 года волонтерам удалось собрать 2 237 кубометров мусора, который, затем, отправился на утилизацию или полигон ТБО. Таким образом = в порядок привели аж 18 гектаров прибрежной зоны.