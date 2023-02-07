Более 40 ямальцев переедут на юг Тюменской области по программе «Сотрудничество» Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжает действовать программа «Сотрудничество», участники которой могут переехать на юг Тюменской области и обзавестись жильем. Как сообщили в пресс-службе губернатора, в ближайшие дни начнется выдача сертификатов - всего 41 штука.

Их получат жители Лабытнанги, Ноябрьска, Пуровска и Тазовского района. Приоритет отдается гражданам, проживающим в аварийном жилье.

Напоминаем, что благодаря изменениям, действующим с прошлого года, размер выплаты значительно вырос.

- Увеличена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья на территории Тюменской области, которая используется при расчете сертификата. Сейчас она составляет 91 249 рублей. Это позволяет снизить собственные расходы в случае, если стоимость желаемого жилья превышает размер социальной выплаты, - рассказала специалист департамента строительства и жилищной политики региона Жанна Часовских.

Программа «Сотрудничество» традиционно пользуется успехом у жителей округа. По ее условиям ямальцы, много лет отдавшие региону, могут переехать в более мягкие климатические условия. Только в прошлом году ее участниками стали 689 семей, из них 105 проживали в аварийных домах.