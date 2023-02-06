Житель Уссурийска приехал в Салехард, чтобы сбыть наркотики, но попался полицейским

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Салехарде задержали 39-летнего жителя Уссурийска, собиравшегося сбыть партию наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчину подозревали уже давно, поэтому автомобиль, в котором он находился, был остановлен не случайно.

- В ходе личного досмотра задержанного, а также обыска его жилища, полицейские обнаружили полимерные свертки с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, это оказался синтетический наркотик, содержащий N-метилэфедрон массой 0,271 грамма и мефедрон массой 45,485 грамма, - уточнили в ведомстве.

Фото: УМВД России по ЯНАО

Поняв, что отпираться бесполезно, злоумышленник все рассказал. Наркотики он хранил с целью дальнейшего сбыта и, если бы не правоохранители, довел дело до конца.

Сейчас мужчина находится под стражей и обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде иностранка, намеревавшаяся сбыть наркотики, дала полицейскому 300 тысяч рублей, чтобы избежать наказания.