В Салехарде иностранка, намеревавшаяся сбыть наркотики, дала полицейскому 300 тысяч рублей, чтобы избежать наказания

Фото: ОМВД по Салехарду

В Салехарде возбудили сразу два уголовных дела в отношении жительницы иностранного государства. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, сначала 23-летняя девушка попалась на попытке сбыть наркотики, а затем, чтобы избежать наказания, решила дать взятку полицейскому.

- Обвиняемую задержали 21 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При личном досмотре у нее обнаружили наркотическое средство в крупном размере. Желая избежать уголовной ответственности, задержанная предложила сотруднику полиции 300 тысяч рублей. Однако правоохранитель отказался от денег и сообщили обо всем в отделение, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: ОМВД по Салехарду

На данный момент девушка находится под стражей и обвиняется по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконное распространение наркотических средств в крупном размере) и ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки в крупном размере).