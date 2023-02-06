Житель Салехарда предстанет перед судом за пьяное убийство собутыльника

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В Салехарде осудят местного жителя 1978 года рождения, зарезавшего собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 8 декабря трое мужчин распивали алкоголь в квартире своей знакомой, расположенной по улице Зои Космодемьянской. В ходе общения между двумя из них возникла ссора, а затем обвиняемый схватил нож и нанес 35-летнему приятелю не менее двух ударов в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте, - прокомментировали в ведомстве.

Увидев, что произошло, хозяйка квартиры позвонила в полицию. Далее приехавшие на место преступления оперативники задержали злоумышленника и доставили в отделение.

Сейчас обвиняемый находится под стражей и обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде осудили мужчину, который напал с ножом на пришедшего в гости приятеля, чтобы забрать у него деньги.