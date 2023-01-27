Пьяный салехардец напал с ножом на пришедшего в гости приятеля, чтобы забрать деньги

Фото предоставлено КП

В Салехарде осудили 59-летнего местного жителя, который едва не зарезал приятеля из-за денег. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Расследование преступления началось со звонка из приемного отделения окружной клинической больницы. В нем сообщалось о 55-летнем мужчине с резаной раной шеи.

- Потерпевший пришел к своему приятелю, после чего мужчины начали употреблять алкоголь. В какой-то момент хозяин жилища решил украсть у гостя деньги и нанес ему несколько ударов ножом по различным частям тела. В результате потерпевший получил сквозное колото-резаное ранение шеи, которое расценивается как тяжкий вред здоровью. Далее злоумышленник забрал у пострадавшего деньги и забыл про него, - рассказали в ведомстве.

После этого раненый мужчина самостоятельно покинул квартиру и обратился за помощью в медицинское учреждение.

На последовавшем за этим судебном заседании мужчину признали виновным по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой» и приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.