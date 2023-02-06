Фото: СУ СКР по ЯНАО

Надымские следователи рассказали подробности жестокого убийства двух мужчин, произошедшего на улице Набережная.

Напоминаем, что о преступлении стало известно 3 февраля. В этот день в квартире были обнаружены тела мужчин 1985-го и 1992-го годов рождения. Изначально правоохранители сообщили, что в гибели людей виновен один человек - местный житель, но позже стало известно, что убийство совершили сразу три северянина.

- Установлено, что накануне преступления, которое произошло 1 февраля, трое уроженцев сел Надымского района собрались вместе в квартире местного жителя. Желая наказать двух знакомых, с которыми у одного из них произошел конфликт, они пригласили мужчин под предлогом выпить. Употребив алкоголь, обвиняемые длительное время избивали потерпевших. Утром 3 февраля, убедившись, что мужчины скончались, обвиняемые покинули место преступления и предприняли попытки скрыться, но, в скоро времени, были задержаны, - прокомментировали в профильном ведомстве.

Сейчас все подозреваемые находятся под стражей. Они обвиняются по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц).