Житель Надыма зверски расправился с двумя мужчинами в квартире на улице Набережной

Фото: СК РФ по ЯНАО

В Надыме возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в убийстве двух и более лиц, сообщили в СК РФ по ЯНАО.

По данным следствия, 3 февраля 2023 года в Надыме в квартире по ул. Набережной нашли тела 37-летнего и 30-летнего мужчин со следами насильственной смерти. Гибель мужчин наступила из-за того, что обвиняемый причинил им массу телесных повреждений (как именно – не сообщается). Во время следствия подозреваемого оперативно нашли и задержали.

Сейчас все обстоятельства трагедии выясняются.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», житель Надыма отправится в тюрьму за убийство вахтовика из Тюмени. Тем самым преступник хотел отомстить за обиду.