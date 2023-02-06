Автобусы, курсирующие между Тарко-Сале и Пуровском, поедут по новому расписанию

Фото: администрация Пуровского района

Администрация Пуровского района сообщила об изменениях в расписании движения автобусов Тарко-Сале - Пуровск.

«С 13 февраля автобусы, курсирующие по маршруту Тарко-Сале - Пуровск, будут ходить по новому расписанию. Во избежание непредвиденных ситуаций просим вас обратить особое внимание на время отправления и прибытия транспорта», - говорится на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Ознакомиться с новым расписанием можно по ссылке. Вскоре оно появится и на остановочных павильонах.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 8 (34997) 2-26-02, 8 (34997) 2-28-50.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что автопарк Тарко-Сале пополнился четырьмя новыми автобусами.