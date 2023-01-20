Автопарк Тарко-Сале пополнился четырьмя новыми автобусами

Фото: пресс-служба губернатора

Автопарк Тарко-Сале пополнился новыми автобусами - два «МАЗа» и два «КАВЗа». Об этом сообщили в пресс-служб губернатора.

Автобусы марки «МАЗ» рассчитаны на 72 пассажира, вместимость «КАВЗ» - 44 места. Транспорт оснащен тахографом и системой «ГЛОНАСС», внутри имеются поручни, системы автономного отопления, видеонаблюдения и автоинформирования пассажиров, есть тактильные указатели для инвалидов со шрифтом Брайля и кнопка вызова водителя. А еще автобусы адаптированы для маломобильных пассажиров и оформлены в стиле Года экологии.

После оформления документов и постановки транспорта на учет он начнут курсировать по городским маршрутам и по направлению Тарко-Сале - Пуровск и обратно.

- В прошлом году благодаря субсидии из окружного бюджета Пуровский район приобрел 24 единицы пассажирского и специализированного автотранспорта. Многофункциональность спецтехники позволяет значительно повысить качество содержания улично-дорожной сети и производства работ в жилищно-коммунальной сфере. Спецтехнику уже проверили в деле - она надежда. Скоро на линию выйдут и новые пассажирские автобус, - сказал заместитель главы администрации Пуровского района Кирилл Скороходов.