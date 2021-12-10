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Происшествия10 декабря 2021 11:19

Житель Надыма отправится в тюрьму за убийство вахтовика из Тюмени

Тем самым преступник хотел отомстить за обиду
Марина Прохорова
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Житель Надыма отправится в тюрьму за убийство вахтовика из Тюмени

Житель Надыма отправится в тюрьму за убийство вахтовика из Тюмени

Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме вынесли приговор в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, все началось 24 декабря 2020 года, когда злоумышленник распивал алкоголь в городском общежитии со своими знакомыми, среди которых находился вахтовик из Тюменской области.

- В ходе застолья обвиняемый повздорил с вахтовиком. Ночью, 25 декабря, конфликт продолжился: обвиняемый, желая отомстить за сказанные в его адрес грубые слова, ударил тюменца в голову руками и ногами. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, - добавили в ведомстве.

В итоге суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.