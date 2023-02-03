В школы искусств Нового Уренгоя поступят более 20 музыкальных инструментов

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Новоуренгойские школы искусств ожидают поступления более 20 новых музыкальных инструментов. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

- Новые инструменты открывают новые возможности. Ребята играют на уникальных роялях фирм C. Bechstein и W. Hoffmann. И это здорово! Впереди у наших талантливых детей - новые вершины музыкального искусства и победы на профессиональных конкурсах, - отметил градоначальник.

Кстати, в газовой столице очень много ребят занимаются в различных сферах искусства. Например, только в профильной школе №2 числятся более 700 учащихся.

Отметим, что наполнение «музыкалок» оборудованием проходит в рамках нацпроекта «Культура». За три года было приобретено более чем 120 инструментов: гитары, аккордеоны, домры, балалайки и скрипки.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в регионе талантливым юным музыкантам будут выплачивать по 60 тысяч рублей. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов.