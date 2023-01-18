На Ямале талантливым юным музыкантам будут выплачивать по 60 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Артюхов, соцсети

На Ямале поддержат талантливых юных музыкантов, которые успешно представили регион на престижных конкурсах и фестивалях. Как сообщил губернатор Дмитрий Артюхов, ежегодно им будут присуждать по 60 тысяч рублей.

- Убежден, наша главная задача - дать всем талантливым ребятам стимул продолжать идти вперед и покорять новые вершины. Летом по традиции пройдут творческие смены в Тарусе и Суздале, будем и дальше приглашать учеников наших школ искусств на концерты Дениса Мацуева, Юрия Башмета и других выдающихся исполнителей, - сказал глава региона.

Среди стипендиатов этого года - Никита Лапин из Нового Уренгоя, победивший во всероссийском конкурсе «Играем с оркестром». Кстати, в 11 лет он уже дал четыре концерта в Москве. Илья Клипперт из Салехарда, ставший бронзовым призером XXI Молодежных Дельфийских игр России, а также Арина Габура, которая взяла Гран-при международного конкурса-фестиваля «Будущее планеты».

Всего поддержку получат 30 молодых исполнителей.