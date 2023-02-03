В Лабытнанги директор «управляшки» четыре года не платил сотрудникам зарплату Фото: Вера Зенина

В Лабытнанги директор «управляшки» три года не платил сотрудникам зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- По данным следствия, в период с декабря 2019 года по январь 2023 года директор управляющей компании не выплатил заработную плату работникам предприятия. На данный момент потерпевшими по уголовному делу являются 24 работника, - прокомментировала в ведомстве.

На данный момент в отношении руководителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также задолженность перед другими работниками.

Напоминаем, что жители Ямала могут сообщить о невыплате зарплаты напрямую в следственный комитет. Позвонив по специальному номеру, каждый обратившийся гражданин будет услышан, а поступившие сообщения рассмотрят в соответствии с действующим законодательством.