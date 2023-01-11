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НовостиОбщество11 января 2023 7:43

Жители Ямала могут сообщить о невыплате зарплаты напрямую в следственный комитет

Для этого работает телефонная линия
Марина Прохорова
Фото: СУ СКР по ЯНАО

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Жители Ямала могут сообщить о невыплате зарплаты на телефонную линию следственного комитета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Борьба с невыплатой заработной платы является приоритетным направлением деятельности Следственного комитета РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу. На контроле находятся все уголовные дела, возбужденные по фактам невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и прочее, - прокомментировали в следкоме.

Позвонив по номеру 8(800)301-43-60, каждый обратившийся гражданин будет услышан, а поступившие сообщения рассмотрят в соответствии с действующим законодательством, позже по ним будут приняты решения.

Как отметили следователи, в первую очередь принимаются меры, направленные на возмещение ущерба - погашение задолженности и восстановление нарушенного конституционного права каждого гражданина на получение вознаграждения за свой труд.