В Салехарде магазин завысил цены на молоко, крупы и овощи в три раза Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура города Салехарда проверила цены на продукты питания в магазинах «Юбилейный-Гастроном», «Евросмак», «Фрукты-Овощи», «Арго» и «Авангард».

В итоге в торговой точке «Юбилейный-Гастроном» были выявлены нарушения. Стоимость на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи оказалась завышена практически в три раза или на 286 процентов.

В связи с этим прокурор возбудил в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося собственником магазина, административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

Коммерсанту назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.