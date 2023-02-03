Супруги из Ноябрьска назвали новорожденную дочь Россией

Фото: Ноябрьская ЦГБ

В перинатальном центре Ноябрьска прошла весьма необычная выписка, главной звездой которой стала сама новорожденная. Вчера, 2 февраля, счастливый отец впервые взял на руки свою дочь, имя которой - Россия. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы.

Известно, что малышка появилась на свет 31 января с весом 2,680 граммов и ростом 49 сантиметров.

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Для Людмилы и Александра это второй ребенок в семье. Первый - сын, его назвали Николаем. А вот дочери захотелось дать особенное имя - Россия. Кстати, такое решение супруги приняли еще до того, как женщина забеременела.

- Когда многие люди говорят, что им стыдно, уезжают, я решила наоборот. Нам не стыдно, мы гордимся, мы люби свою страну. Мы гордимся тем, что мы русские - рассказала мама девочки.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что регион выбился в лидеры по рождаемости в УрФО в 2022 году.