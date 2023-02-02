Ямал выбился в лидеры по рождаемости в УрФО в 2022 году

Фото предоставлено КП

Ямал оказался на первом месте по рождаемости в Уральском федеральном округе и на шестом среди субъектов России в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Так, за прошедшие 12 месяцев в регионе появились на свет 6 683 малыша, большинство из которых - третьи и последующие дети в семье. Таким образом число многодетных ямальцев выросло на 8,4%, на конец 2022 года в регионе проживали 15 815 таких семей.

Напоминаем, что в округе реализуется ряд мер соцподдержки семей с детьми. Это региональный материнский капитал при рождении второго малыша - 150 тысяч рублей, третьего и последующих - 500 тысяч рублей, единовременные выплаты до 17 835 рублей, подарочный комплект с детскими принадлежностями и другие.

- В регионе северян поддерживают не только финансово. Ежегодно на премии «Семья Ямала» поощряются крепкие и активные семьи с детьми в различных номинациях. В День матери, День отца, Международный день семьи, Международный день защиты детей по округу проходят развлекательные и досуговые мероприятия, в которых ямальцы участвуют целыми семьями, - сказала директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксана Медынская.