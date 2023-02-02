В Тюменской области энергетики подключили к электросетям 6,5 тысяч бытовых потребителей

Фото: Евгений Жуланов, предоставлено из архива пресс-службы АО «Россети Тюмень»

Компания «Россети Тюмень» подвела итоги работы по подключению новых клиентов к электросетям в 2022 году. По сравнению с прошлым годом количество присоединенных потребителей выросло на 32 % и составило 7 тысяч, а суммарная выданная мощность превысила 250 МВт.

Абсолютным лидером спроса на услугу технологического присоединения (ТП) в макрорегионе стала Тюменская область. По сравнению с 2021 годом количество заявок от жителей увеличилось на 15 %, и на 100 % превысило показатель доковидного 2019 года. Особенно часто за подключением обращались владельцы загородной недвижимости Тюменского района, расположенного в непосредственной близости от регионального центра.

В итоге около 75% заявок поступили в компанию с территории, занимающей 2,5 % от общей площади Тюменской области. Чтобы своевременно выполнить все заявки, энергетики привлекли к работе 18 дополнительных бригад и увеличили затраты на проведение работ в два раза - до 850 миллионов рублей.

Большую часть новых клиентов в прошлом году - свыше 90 % - составили бытовые потребители: компания подключила к электросетям более 6,5 тысячи домов, построек и других частных объектов.

Отметим, что порядка 600 договоров ТП, или около 9 % от общего объема, не были исполнены по вине заявителей. Практически каждый десятый нарушил условия и своевременно не подготовил объект для подключения электричества.

По словам заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг «Россети Тюмень» Елены Баклановой, ключевым вызовом развития энергоинфраструктуры в регионе является грамотное планирование земельных участков.

- Мы неоднократно отмечали отсутствие коридоров под инженерные сети при отведении земель, а также несвоевременную и неполную подачу заявок на ТП застройщиками в угоду мнимой экономии. В итоге страдают простые люди. Задачи перспективного строительства требуют синхронного развития инфраструктуры. Пора начать разрабатывать мастер-планы освоения территорий и привлекать к взаимодействию ресурсоснабжающие организации. В части электросетей такие компетенции у нас есть, - отметила Елена Бакланова.