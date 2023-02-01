Нефтяники повышают качество жизни в Ямальском районе

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ямал»

В 2022 году компания «Газпромнефть-Ямал» реализовала более 60 социально значимых проектов.

Сохранение культурного наследия, образовательные и спортивные мероприятия, экологические акции и благоустройство отдаленных сел Ямала – нефтяники продолжают улучшать жизнь северян, сотрудничая с администрацией Ямальского района.

В первую очередь компания поддерживает коренное население – тундровики получают материальную помощь и необходимое лечение, для них организован проезд до места проживания авиа- и автотранспортом. На постоянной основе предприятие сотрудничает с общественным движением коренных малочисленных народов Севера «Ямал».

В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» в селах Мыс Каменный и Новый Порт компания реализовала проекты в сфере образования, спорта и экологии. Это национальные праздники - День оленевода и День рыбака, ежегодный фестиваль «Дыхание Арктики», мероприятия по благоустройству «Спорт во дворе». На базе Новопортовской школы в этом году открыта косторезная мастерская. Благодаря нефтяникам ямальские старшеклассники приняли участие в интеллектуальном турнире «Умножая таланты» и углубленно изучают естествознание и ИТ-технологии на курсе «Класс точных наук».

Инициативы компании поддержали и сотрудники. Они помогали проводить субботники в тундре и в поселках, организовали мастер-классы и праздники для детей, традиционно к 1 сентября собрали портфели для первоклассников и подарки к новому году.

– В работе с Ямальским районом мы всегда ставим в приоритет сохранение самобытной культуры местных жителей и их традиций, – отметил заместитель генерального директора «Газпромнефть-Ямал» по организационным вопросам Евгений Захаров. – Наши проекты направлены на развитие социальной среды, важность улучшения которой понимают все без исключения. Мы ценим, что жители предлагают к реализации свои инициативы и замечают позитивные изменения. В таком партнерстве комфортно работать, и оно, безусловно, дает результат.

– Не на словах, а на деле работают совместные социальные программы администрации района и «Газпромнефть-Ямала», позволяя из года в год повышать качество жизни ямальцев. Особое внимание уделяется коренным жителям – компания оказывает содействие в улучшении социально-бытовых условий жизни, предоставляет транспортную и медицинскую помощь, вносит вклад в сохранение культуры Ямала. Благодарю за поддержку и помощь, – подчеркнул глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Сотрудничество с Ямальским районом продолжится и в новом году.