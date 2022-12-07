Жители Надыма передали бойцам спецоперации машину и квадрокоптер

Фото: Игорь Заборовский, соцсети

Жители Надыма продолжают активно поддерживать бойцов, участвующих в спецоперации. Вчера, 6 декабря, неравнодушные горожане передали солдатам квадрокоптер и автомобиль. Об этом в своих соцсетях рассказал местный активист Игорь Заборовский.

«У нас день крутых подарков! Житель Надыма передал автомобиль, а другой житель купил и передал квадрокоптер. Это существенная помощь для бойцов. Спасибо вам за ваше неравнодушие и большие сердца!» - написал общественник.

Также он отметил, что его акция под названием #МыРядом продолжается. Уже в ближайшее время собранные ямальцами посылки для солдат отправятся в зону проведения спецоперации.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме начали изготавливать маскировочные сети. После того как горожане научатся делать сети правильно, качественно и без ошибок, их опыт распространят на весь регион.