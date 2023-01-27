В Мужах владелец магазина продавал населению творог по цене, завышенной на 70% Фото: Вера Зенина

Прокуратура Шурышкарского района обнаружила завышенные цены на продукты в магазине «Марина» села Мужи. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в стоимости возрос творог.

- Индивидуальный предприниматель, которому принадлежит магазин, завысил цены на реализуемый населению творог. Наценка составила 70%, что является недопустимым, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокуратура внесла бизнесмену представление об устранении нарушений, а также привлекла его к административной ответственности по ч. 1 ст.14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

На данный момент цены в магазине приведены в норму, как того требует законодательство.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в 2021 году владелец салехардского магазина «Юбилейный-Гастроном» завысил цены на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи аж на 286%.