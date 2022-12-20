В Красноселькупе психологи центра «Милосердие» используют уникальную методику по улучшению памяти

Фото: департамент соцзащиты населения ЯНАО

В Красноселькупе психологи центра «Милосердие» используют для работы с детьми и взрослыми методику «Мозартика». Как сообщили в региональном департаменте соцзащиты населения, это развивающая реабилитационная программа, улучшающая память, мышление, воображение и внимание.

В ее составе - шесть наборов: «Усадьба», «Городок», «Туманы», «Дорога в космос», «Русское чудо - Москва 17-го века» и «Витражи».

Последний из них уже активно используют на практике. Он представляет поле с различными геометрическими фигурами, которые позволяют выстроить любую композицию.

Благодаря «Мозартике» психологи оценивают эмоциональное состояние подопечного и с помощью игротерапии и арт-терапии помогают снять напряжение, снизить тревожность.

Остальные направления также начнут использовать на занятиях в ближайшее время.