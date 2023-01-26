Рецидивист из Тарко-Сале отжал дверь в цех и украл 100 тысяч рублей

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Полицейские Пуровского района раскрыли кражу 100 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, с соответствующим заявлением в дежурную часть обратился житель Тарко-Сале, у которого и пропали сбережения. По словам мужчины, деньги вытащили из кармана его куртки, висевшей в раздевалке столярного цеха.

В кратчайшие сроки правоохранители разыскали вора. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. Поняв, что отвертеться не удастся, он сознался в содеянном и вернул часть похищенных денег, которые не успел потратить.

- Отжав входную дверь, обвиняемый проник в раздевалку столярного цеха, где достал из кармана куртки заявителя 100 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и обвиняется по п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Пуровском районе мужчина украл установку для испарения нефтепродуктов стоимостью более 700 тысяч рублей.