В Пуровском районе мужчина украл установку для испарения нефтепродуктов стоимостью более 700 тысяч рублей

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Полицейские Пуровского района раскрыли крупную кражу с территории промбазы, расположенной в трех километрах от поселка Уренгой. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, с соответствующим заявлением к правоохранителям обратился представитель организации, в нем говорилось о пропаже модульной установки для испарения различных нефтепродуктов стоимостью 742 730 рублей.

- Территория базы не охранялось, видеонаблюдение отсутствовало, но, несмотря на это, сотрудники отдела уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Уренгоя. В ходе допроса он признался, что намеревался продать установку, но не нашел покупателя, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что житель Нового Уренгоя украл подъездную дверь.